Spiegel рассказал о «кровных узах» Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

Председатель КНР Си Цзиньпин стал первым за 14 лет китайским лидером, который приехал в Северную Корею и провел переговоры с главой государства Ким Чен Ыном. Как пишет Spiegel, тысячи восторженных корейцев приветствовали Си в аэропорту и размахивали искусственными цветами. На плакате можно было прочитать пожелание процветания нерушимой дружбы и единства стран. Северокорейская газета Rodong Sinmun писала о «кровных узах двух народов».

Несмотря на торжественный прием высокого гостя, по данным ООН, у 40% населения Северной Кореи недостаточно еды, что правительство объясняет плохим урожаем. Си должен помочь, поскольку может позаботиться о том, чтобы в КНДР приезжало больше китайских туристов. Уже много лет Северная Корея развивает туризм, не хватает только клиентов.

Также страны объединяют проблемы с Вашингтоном. Торговый конфликт с Соединенными Штатами грозит Пекину серьезными последствиями, а последний саммит Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа закончился безрезультатно, так как Пхеньян не смог добиться облегчения наложенных санкций. Своим визитом в КНДР Си может наглядно продемонстрировать, как сильно влияние Китая на руководство КНДР. Если бы Си во время переговоров с Ким Чен Ыном добился уступок по денуклеаризации и таким образом ускорил достижение одной из внешнеполитических целей Трампа, это бы усилило его позицию на переговорах с президентом США в Осаке.