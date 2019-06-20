«Стреляет по самому себе»: Крым о санкциях ЕС против России

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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал продление санкций ЕС против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что ЕС продлил антироссийские санкции по Крыму до 23 июня 2020 года. Как отмечается, меры применяются к лицам и компаниям ЕС, при этом они ограничены территорией Крыма и Севастополя.

По его словам, данные санкции прежде всего вредят экономике европейских стран.

«Продлевая санкции, Евросоюз прежде всего «стреляет» по самому себе, по производителям, нанося непоправимый экономический ущерб своим странам», — подчеркнул Гемпель.

Он также отметил, что на Крым эти санкции особо не влияют. Напротив, уточнил он, условия жизни крымчан в составе России улучшились.

Гемпель заключил, что политика санкций показала «свою бесполезность».

Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер признал законность присоединения Крыма к России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.