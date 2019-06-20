Депутатов РФ под охраной вывели из здания парламента в Грузии

Российские парламентарии под охраной покинули здание парламента Грузии, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил в четверг глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Тмм проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), работу которой прервали грузинские депутаты. Он возмутились тем, Гаврилов вел заседание МАП, сидя в кресле председателя парламента.

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