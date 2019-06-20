Зеленский начал увольнения и реорганизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упразднении администрацию президента, передает «112 Украина».

Своим указом он создал офис президента и сократил численность ее сотрудников.

В офисе президента будет работать его руководитель, первый заместитель руководителя, заместители, руководитель аппарата Офиса президента Украины, первый помощник и помощники президента, советники президента, пресс-секретарь президента, президентские уполномоченные и представители.

Также будет создан кабинет президента, кабинет руководителя офиса, около десятка директоратов и столько же департаментов.

Ранее сообщалось, что Зеленский покинет здание президентской администрации. По его словам, он очень хочет переехать, и единственной проблемой является срок переезда. Глава государства заключил, что нынешняя администрация президента будет превращена в большой художественный музей.