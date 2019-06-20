Си Цзиньпин впервые отправился в КНДР

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Председатель КНР Си Цзиньпин в сопровождении супруги Пэн Лиюань впервые отправился с визитом в Пхеньян. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Си Цзиньпин отправился в Северную Корею на самолете.

Как отмечается, вместе с Си Цзиньпином в Пхеньян вылетел китайский министр иностранных дел Ван И.

При этом визит Си Цзиньпина станет первой за 14 лет официальной поездкой лидера КНР в Северную Корею.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин совершит государственный визит в Северную Корею.