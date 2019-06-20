Си Цзиньпин впервые отправился в КНДР
Председатель КНР Си Цзиньпин в сопровождении супруги Пэн Лиюань впервые отправился с визитом в Пхеньян. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Си Цзиньпин отправился в Северную Корею на самолете.
Как отмечается, вместе с Си Цзиньпином в Пхеньян вылетел китайский министр иностранных дел Ван И.
При этом визит Си Цзиньпина станет первой за 14 лет официальной поездкой лидера КНР в Северную Корею.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин совершит государственный визит в Северную Корею.