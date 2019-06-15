Россия возложила надежду на трибунал ООН в деле по Керченскому проливу

В российском МИД надеются, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству России и Украины примет российскую сторону в деле по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.

В ведомстве подчеркнули, что у трибунала нет прав рассматривать переданной украинской стороной дело, так как в основе спора лежит территориальная принадлежность Крыма.

»[Надеемся, что] арбитражный трибунал с должным вниманием отнесется к доводам российской стороны и согласится с позицией», — добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что Украина требует давить на Россию по решению трибунала ООН по морякам.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.