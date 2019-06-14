Зеленский пересмотрит судебную реформу Порошенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/953/12311953/upload-RTX6SEUD-pic905-895x505-23076.jpg">

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о созыве экспертной группы, которая займется оценкой результатов проведенной экс-президентом Петром Порошенко судебной реформы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапки.

Представитель администрации отметил, что глава страны занялся подготовкой шагов для решения проблем по функционированию судебной ветви власти.

Рябошапка также подчеркнул, что, по мнению ряда юристов, некоторые судебные инстанции стали выносить решения, которые не соответствую требованиям закона и Конституции.

Замглавы администрации Зеленского добавил, что подобные решения разрушают доверие граждан к судебной системе, что свидетельствует о провале реформы бывшего президента Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил два указа Порошенко.