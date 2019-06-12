Зеленский отреагировал на петицию об отмене петиции о своей отставке

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Украинский лидер Владимир Зеленский не поддержал петицию за отмену петиции, призывающей уволить его с занимаемого поста. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, первоначальная петиция представляет собой «троллинг».

«Я не поддерживаю электронную петицию об отмене электронной петиции «За отставку президента Украины Владимира Зеленского», — подчеркнул Зеленский.

При этом он поблагодарил подписантов петиции за поддержку и гражданскую позицию.

Ранее появилась петиция против петиции за отставку Зеленского.

Авторы петиции подчеркнули, что петиция за отставку Зеленского опубликована «коррупционерами» и ими же подписывается.