Зеленский отреагировал на петицию об отмене петиции о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский не поддержал петицию за отмену петиции, призывающей уволить его с занимаемого поста. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, первоначальная петиция представляет собой «троллинг».
«Я не поддерживаю электронную петицию об отмене электронной петиции «За отставку президента Украины Владимира Зеленского», — подчеркнул Зеленский.
При этом он поблагодарил подписантов петиции за поддержку и гражданскую позицию.
Ранее появилась петиция против петиции за отставку Зеленского.
Авторы петиции подчеркнули, что петиция за отставку Зеленского опубликована «коррупционерами» и ими же подписывается.