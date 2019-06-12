Британская королева Елизавета II поздравила россиян с Днем России. Об этом в фейсбуке сообщило посольство Великобритании.

Как отмечается, ведомство также присоединилось к поздравлениям монарха.

«С радостью направляю свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю национального праздника — Дня России», — говорится в сообщении.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента Владимира Путина и всех россиян с Днем России. В поздравлении он вспомнил о первой встрече с Путиным в «красивом российском городе-порте» Владивостоке. По его словам, эта встреча открыла «новую страницу в отношениях РФ и КНДР». Лидер КНДР также отметил большие успехи россиян «в строительстве сильной и преуспевающей страны, которая справляется со всеми вызовами и трудностями».