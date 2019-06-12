Трамп решил защитить Ким Чен Ына от ЦРУ
Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволил бы ЦРУ использовать информаторов против лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что брат лидера КНДР Ким Чен Нам работал на ЦРУ.
«Такого бы не произошло под моим руководством», — сказал Трамп.
По его словам, он бы не позволил случиться подобному.
Ранее СМИ сообщили, что убитый в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нам являлся информатором ЦРУ.