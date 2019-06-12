Трамп решил защитить Ким Чен Ына от ЦРУ

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволил бы ЦРУ использовать информаторов против лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что брат лидера КНДР Ким Чен Нам работал на ЦРУ.

«Такого бы не произошло под моим руководством», — сказал Трамп.

По его словам, он бы не позволил случиться подобному.

Ранее СМИ сообщили, что убитый в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нам являлся информатором ЦРУ.