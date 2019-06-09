Захарова представляет на месте дочки и мужа «американских партнеров»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, когда ей не хватает терпения общаться с дочерью и мужем, она представляет, что говорит с «американскими партнерами», передает РИА «Новости».

По ее словам, она недавна нашла такое решение для конфликтных ситуаций.

«Мне очень хочется относиться к ребенку, как будто передо мной «партнеры». Я очень постараюсь в следующий раз думать, что передо мной сидит американская делегация, а не муж и дочка», — рассказала Захарова в эфире программы «Парсуна» телеканала «Спас».

Также она призналась, что может «позволить повысить голос на ребенка».

Именно поэтому Захарова решила перенести рабочее отношение к проблем в семью.

«Я же не говорю им (журналистами в входе брифинга) то, что мне хочется сказать сейчас... Мои эмоции проходят через целый ряд фильтров», — сказала Захарова.

Ранее Захарова назвала деньги новой религией в современном мире.