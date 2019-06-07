Россия отказалась менять поведение по требованию Великобритании

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена менять свое поведение после соответствующих требований Лондона, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия хочет взаимовыгодных отношений с Великобританией, и в этом «нет ничего предосудительного».

«А вот как раз иные проявления вредят двусторонним отношениям, и мы видим последствия», — отметил Песков.

Ранее представитель британского премьера Терезы Мэй заявил, что для улучшения отношений между Москвой и Лондоном Россия должна изменить свое поведение.