Россия отказалась менять поведение по требованию Великобритании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена менять свое поведение после соответствующих требований Лондона, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия хочет взаимовыгодных отношений с Великобританией, и в этом «нет ничего предосудительного».

«А вот как раз иные проявления вредят двусторонним отношениям, и мы видим последствия», — отметил Песков.

Ранее представитель британского премьера Терезы Мэй заявил, что для улучшения отношений между Москвой и Лондоном Россия должна изменить свое поведение.