Россия отказалась менять поведение по требованию Великобритании
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена менять свое поведение после соответствующих требований Лондона, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия хочет взаимовыгодных отношений с Великобританией, и в этом «нет ничего предосудительного».
«А вот как раз иные проявления вредят двусторонним отношениям, и мы видим последствия», — отметил Песков.
Ранее представитель британского премьера Терезы Мэй заявил, что для улучшения отношений между Москвой и Лондоном Россия должна изменить свое поведение.