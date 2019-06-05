Пушков отреагировал на неприятие Западом России в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на негативные комментарии ряда стран относительно возможного возвращения России в ПАСЕ.

В своем твиттере он отметил, что страны, «молчавшие в тряпочку», когда США захватили Ирак, бомбили Ливию, помогали джихадистам в Сирии, начали говорить, что «у них, мол, есть «компас ценностей»».

«И они против восстановления прав России в ПАСЕ. Но компас у них порченый: вместо севера указывает на Вашингтон», — заявил он.

Ранее украинский МИД выразил возмущение возможным возвращением России в ПАСЕ.

В ведомстве заявили, что подобные решения делают невозможным доверие к организации.