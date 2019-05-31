Россия предложила Японии полностью отказаться от виз, заявил Лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что российская сторона предложила Японии полностью отказаться от виз. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров напомнил, что данная российская инициатива появилась «давно». Министр отметил, что стороны могут начать с того, что отменят визы для поездок, которые связаны с деловыми или туристическими.

Лавров не уточнил, как на это предложение отреагировал Коно.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Россия и Япония ведут переговоры по смягчению визового режима.