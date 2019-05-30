Партия Зеленского хочет включить США в «нормандский формат»
В партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что хотят включить США и Великобритании в «нормандский формат», сообщает РИА «Новости».
Лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что в партии видят ключевой задачей движение в сторону прекращения огня.
Он отметил, что в партии, возможно, будут предлагать этот формат партнерам.
В партии убеждены, что консолидация усилий позволит больше влиять на процесс.
Ранее в Кремле раскрыли отношение к встречам в «нормандском формате».