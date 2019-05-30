Партия Зеленского хочет включить США в «нормандский формат»

В партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что хотят включить США и Великобритании в «нормандский формат», сообщает РИА «Новости».

Лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что в партии видят ключевой задачей движение в сторону прекращения огня.

Он отметил, что в партии, возможно, будут предлагать этот формат партнерам.

В партии убеждены, что консолидация усилий позволит больше влиять на процесс.

Ранее в Кремле раскрыли отношение к встречам в «нормандском формате».