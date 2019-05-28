В Испании сочли вызов посла в МИД РФ «чрезмерной реакцией»

В испанском МИДе отреагировали на вызов посла Испании Фернандо Вальдеррама Пареху в российское внешнеполитическое ведомство. Об этом сообщает ТАСС.

Как заметили в ведомстве, негативная реакция российской стороны удивила Мадрид.

«Мы считаем, что [РФ] чрезмерно отреагировала, интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных через европейскую призму», — отметили в МИДе.

Также удивление вызвал тот факт, что о реакции МИД России было заявлено публично.

Ранее сообщалось, что и.о. министра иностранных дел Испании заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы.