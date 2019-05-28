«Из этого может что-то получиться»: Госдума о возвращении Саакашвили гражданства Украины

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Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев высказался по поводу возвращения экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданства Украины. Об этом сообщает RT.

По мнению депутата, если новому президенту страны Владимиру Зеленскому удастся использовать потенциал и энергию Саакашвили для достижения мирных целей, это может дать какие-нибудь результаты. Саакашвили является ярким и неформальным, но сложным человеком.

«...зачастую его заносит в крайности и с ним может быть непросто», — заявил Катенев.

Он добавил, что в настоящее время нет ясности по поводу того, в каком качестве его использует Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский вернул бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины.