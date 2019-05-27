Верховный суд отклонил иск к указу Зеленского о роспуске Рады

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Верховный суд Украины отказался начинать производство по иску, направленному на признание недействительным указа украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на решение высшего суда Украины.

Представители Верховного суда объяснили свое решение тем, что вопросами законности решения Зеленского о роспуске Рады должен заниматься Конституционный суд Украины. Также в судебном органе уточнили, что он занимается только вопросами «управленческих функций» чиновников.

Ранее стало известно, что группа депутатов Верховной рады подала иск в Конституционный суд, требуя рассмотреть указ Зеленского о роспуске Рады.