Госпитализирован иркутский губернатор, сообщил источник

Сергей Левченко
Владимир Смирнов/РИА «Новости»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко попал в больницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в областном правительстве.

Подробности и причины госпитализации не сообщаются.

Левченко возглавляет Иркутскую область с 2015 года.