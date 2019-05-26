В Госдуме отреагировали на «угрозу гамбургских санкций»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Киев намерен добиваться введения против Москвы «гамбургских» санкций в случае отказа российской стороны освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

По мнению парламентария, намерение украинских властей противоречит нормам международного права.

«В соответствии с ними у них есть возможность представлять интересы своих граждан в российском суде и отстаивать их невиновность, если они считают их невиновными... Как известно, моряки совершили уголовное преступление на территории Российской Федерации», — отметил Морозов.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев будет требовать от ФРГ введения новых «гамбургских» санкций против России в случае отказа Москвы исполнять решение Международного трибунала по морскому праву.