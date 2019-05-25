Вакарчук назвал цель похода в Раду

Лидер группы «Океан Эльзы» и глава партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал своей главной задачей освобождение граждан Украины, находящихся в заключении на территории России, сообщают украинские СМИ.

Он отметил, что это его «персональное задание».

Ранее Вакарчук заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит перекладывать ответственность по диалогу с РФ на народ Украины.

Он также добавил, что настоящий лидер выходит к людям с четким решением.

Кроме того, он заявлял, что Рада превратилась в «токсичное болото», и его партия намерена «уничтожить старую политику».