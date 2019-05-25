Тереза Мэй сквозь слезы объявила об уходе с поста

<img src="//img.gazeta.ru/files3/11/12374011/AP_19144343896882-pic905-895x505-93243.jpg">

Британский премьер Тереза Мэй объявила, что уходит в отставку. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, Мэй намеревается уйти с поста, на котором находится с 11 июля 2016 года, 7 июня.

«Я уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии», — заявила Мэй.

Уточняется, в качестве премьер-министра она примет в Великобритании американского президента Дональда Трампа. В конце речи об отставке у Мэй задрожал голос, она чуть не расплакалась.

По данным РИА «Новости», букмекеры считают наиболее вероятным ее преемником бывшего главу МИДа Бориса Джонсона (40%). Кроме него, пост могут занять экс-министр по Brexit Доминик Рааб (18%) или министр по делам окружающей среды Майкл Гоув (около 8%).

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал информацию о скорой отставке премьер-министра страны Терезы Мэй.