Видео: «Газель» вспыхнула в Москве и парализовала движение транспорта

В Москве грузовик вспыхнул на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Бусиновский проезд. Горит «Газель», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как грузовик горит на проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью. На записи также видно, что в результате возгорания движение на данном участке дороги было затруднено: образовался автомобильный затор. На месте работали медики и сотрудники Госавтоинспекции.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Ранее в Москве хищник бегал по проезжей части, и это попало на видео.