Названа справедливая ставка по вкладам

При нормальном состоянии российской экономики ставка по вкладам должна быть 5-7%, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Ставка по вкладам в здоровой экономике должна отражать баланс спроса и предложения денежных средств в банковской системе. И часто она заметно ниже инфляции. Если вернуться в состояние условной нормальности, когда инфляция в стране опустилась до 4-5% (это прогноз самого ЦБ), то вклады должны приносить не более 1-2% и сверху, то есть давать 5-7% годовых в 2026 году. Но пока это звучит абсолютно нереалистично», — отметил Селезнев.

По его словам, сейчас ставка по вкладам отражает экстренно принятые меры по купированию избыточной денежной массы в России. В этом само по себе мало справедливого, уверен Селезнев: одни люди (вкладчики) зарабатывают на том, что другие люди (заемщики, в том числе предприятия) едва выживают, потому что ЦБ вынужден сбалансировать эмиссию денег и займов.

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банках сейчас достигает 15,6%.

