Мужчине с паспортом СССР пришлось доказывать, что все это время он жил в России

Житель Волчанска, который до сих пор пользовался паспортом СССР, через суд добился признания факта своего проживания в России для получения гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Карпинский городской суд установил юридический факт непрерывного проживания мужчины на территории страны по состоянию на 6 февраля 1992 года — дате вступления в силу первого закона РСФСР о гражданстве.

Основанием для обращения стал советский паспорт образца 1974 года (на фото справа), выданный заявителю в 1991 году. После этого мужчина не получал ни российского паспорта, ни документа другого государства. Из материалов дела следует, что он родился и жил в Волчанске до 1987 года, затем прошел срочную службу в Советской армии, переехал в другой регион, где работал, создал семью и где появились его дети. Позднее он вернулся в Волчанск и с тех пор постоянно там проживает — без оформления паспорта гражданина России.

Ключевой спорной датой суд назвал 6 февраля 1992 года. По действовавшему тогда закону, гражданами России автоматически признавались все лица, постоянно проживавшие в стране на этот момент и не отказавшиеся от гражданства. Подтверждением служила прописка в паспорте СССР, но у заявителя такой отметки не оказалось.

После изучения показаний свидетелей, документов о рождении детей в России и данных о месте жительства суд пришел к выводу, что на критическую дату мужчина фактически находился на территории страны.

Признание факта проживания позволит ему обратиться в МВД за оформлением российского паспорта как лицу, состоявшему в гражданстве по рождению.

В пресс-службе уточнили, что решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

