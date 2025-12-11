На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчине с паспортом СССР пришлось доказывать, что все это время он жил в России

Суд разрешил жителю Волчанска с паспортом СССР получить российское гражданство
true
true
true
close
Wikimedia Commons

Житель Волчанска, который до сих пор пользовался паспортом СССР, через суд добился признания факта своего проживания в России для получения гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Карпинский городской суд установил юридический факт непрерывного проживания мужчины на территории страны по состоянию на 6 февраля 1992 года — дате вступления в силу первого закона РСФСР о гражданстве.

Основанием для обращения стал советский паспорт образца 1974 года (на фото справа), выданный заявителю в 1991 году. После этого мужчина не получал ни российского паспорта, ни документа другого государства. Из материалов дела следует, что он родился и жил в Волчанске до 1987 года, затем прошел срочную службу в Советской армии, переехал в другой регион, где работал, создал семью и где появились его дети. Позднее он вернулся в Волчанск и с тех пор постоянно там проживает — без оформления паспорта гражданина России.

Ключевой спорной датой суд назвал 6 февраля 1992 года. По действовавшему тогда закону, гражданами России автоматически признавались все лица, постоянно проживавшие в стране на этот момент и не отказавшиеся от гражданства. Подтверждением служила прописка в паспорте СССР, но у заявителя такой отметки не оказалось.

После изучения показаний свидетелей, документов о рождении детей в России и данных о месте жительства суд пришел к выводу, что на критическую дату мужчина фактически находился на территории страны.

Признание факта проживания позволит ему обратиться в МВД за оформлением российского паспорта как лицу, состоявшему в гражданстве по рождению.

В пресс-службе уточнили, что решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее глава СВР вручил российские паспорта дочери и внуку французского информатора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами