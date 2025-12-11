Москвич отлетел от удара автомобиля, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как игнорирующий ПДД пешеход попал под колеса авто

На западе Москвы пешеход попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, от 10.12.25 / 19:10. Кутузовский проспект. Сбили человека», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как человек перебегает проезжую часть в необорудованном для пешеходов месте, в этот момент его сбивает белый автомобиль. От удара москвич отлетает на несколько метров.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

