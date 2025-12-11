Два человека пострадали при взрыве освежителя воздуха в магаданской квартире

В Магадане из-за взрыва освежителей воздуха в ванной пострадали две женщины

В Магадане из-за разгерметизации освежителей воздуха пострадали две женщины, их госпитализировали. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Инцидент произошел в квартире многоэтажки на четвертом этаже. Крики о помощи и шум услышали соседи, которые вызвали экстренные службы и смогли вскрыть дверь квартиры. Из задымленного помещения выбежала одна из жительниц с ожогами рук — она пыталась самостоятельно потушить начавшийся пожар. Вторую пострадавшую, находившуюся внутри, спасли прибывшие по вызову пожарные.

Обе женщины были госпитализированы. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 15 квадратных метров. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание в ванной комнате. Из-за высокой температуры произошла разгерметизация нескольких баллонов с освежителем воздуха.

