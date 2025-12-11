На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Два человека пострадали при взрыве освежителя воздуха в магаданской квартире

В Магадане из-за взрыва освежителей воздуха в ванной пострадали две женщины
true
true
true
close
ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане из-за разгерметизации освежителей воздуха пострадали две женщины, их госпитализировали. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Инцидент произошел в квартире многоэтажки на четвертом этаже. Крики о помощи и шум услышали соседи, которые вызвали экстренные службы и смогли вскрыть дверь квартиры. Из задымленного помещения выбежала одна из жительниц с ожогами рук — она пыталась самостоятельно потушить начавшийся пожар. Вторую пострадавшую, находившуюся внутри, спасли прибывшие по вызову пожарные.

Обе женщины были госпитализированы. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 15 квадратных метров. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание в ванной комнате. Из-за высокой температуры произошла разгерметизация нескольких баллонов с освежителем воздуха.

До этого кот разбудил спящего хозяина и спас его от пожара. 62-летний мужчина заснул с непотушенной сигаретой и спустя некоторое время сквозь сон услышал мяуканье своего кота. Проснувшись, пенсионер понял, что комната в дыму, он смог выбраться из дома самостоятельно, но получил ожоги.

Ранее телевизор чуть не спалил квартиру в саратовской многоэтажке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами