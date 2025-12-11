На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Слепаков снизил цену на корпоратив на миллион рублей

SHOT: комик Слепаков уменьшил гонорар за корпоратив до 4,5 миллиона рублей
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА «Новости»

Комик и музыкант Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) уменьшил цену за корпоративы на миллион рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Слепаков теперь выступает за 4,5 миллиона рублей вместо 5,6 миллиона. Отмечается, что артист может также предоставить скидку в полмиллиона рублей. Артист готов провести корпоратив россиянам как в Европе, так и в Израиле.

SHOT утверждает, что Слепаков не может собрать полный зал на 500 мест в Хайфе. По их данным, на выступление куплено меньше половины билетов.

Семен Слепаков в 2022 году переехал с семьей в Израиль и объявил, что больше не планирует возвращаться в Россию.

В октябре 2025-го Слепаков не сумел обжаловать штраф в размере 45 тыс. рублей из-за неправильно оформленных документов его адвоката.

Суд не принял жалобу к рассмотрению из-за отсутствия необходимой информации в адвокатском ордере: в документе не было реквизитов соглашения об оказании юридической помощи.

Ранее сообщалось, что Семен Слепаков нашел у себя украинские корни.

