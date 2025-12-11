На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В одном из российских регионов за ночь сбили более 20 беспилотников

В Тульской области БПЛА ВСУ повредили остекление образовательной организации
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В течение ночи в небе над Тульской областью дежурные подразделения ПВО Минобороны РФ перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам Миляева, в ходе отражения атаки обломки дрона повредили остекление одной из образовательных организаций в городе Алексин Тульской области, а также здание заправки в Суворове.

Минобороны ранее сообщило, что над Россией за ночь сбили 287 беспилотников в 12 российских регионах. Больше всего БПЛА было перехвачено в Брянской области — 118 единиц. По 40 дронов сбили в Калужской и Московской областях, 27 — в Тульской области, 19 – в Новгородской области, 11 – в Ярославской области, 10 – в Липецкой области.

Кроме того, шесть беспилотников сбили в Смоленской области, по пять — в Курской и Орловской областях, четыре — в Воронежской и два в Рязанской области.

Ранее в пресс-службе Шереметьево рассказали о ситуации в аэропорту.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами