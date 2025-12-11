В одном из российских регионов за ночь сбили более 20 беспилотников

В течение ночи в небе над Тульской областью дежурные подразделения ПВО Минобороны РФ перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам Миляева, в ходе отражения атаки обломки дрона повредили остекление одной из образовательных организаций в городе Алексин Тульской области, а также здание заправки в Суворове.

Минобороны ранее сообщило, что над Россией за ночь сбили 287 беспилотников в 12 российских регионах. Больше всего БПЛА было перехвачено в Брянской области — 118 единиц. По 40 дронов сбили в Калужской и Московской областях, 27 — в Тульской области, 19 – в Новгородской области, 11 – в Ярославской области, 10 – в Липецкой области.

Кроме того, шесть беспилотников сбили в Смоленской области, по пять — в Курской и Орловской областях, четыре — в Воронежской и два в Рязанской области.

Ранее в пресс-службе Шереметьево рассказали о ситуации в аэропорту.