Евросоюз готовит Бельгии судьбу Венгрии из-за замороженных активов России

Politico: Евросоюз может поступить с Бельгией как с Венгрией из-за активов России
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Евросоюз рассматривает различные варианты воздействия на Бельгию в вопросе замороженных активов России, и может поступить со страной так же, как с Венгрией. Об этом пишет Politico.

Как напоминает издание, премьер страны Барт де Вевер накладывает вето на попытки ЕС изъять замороженные активы России на поддержку Украины. Из-за его «упорного сопротивления» дипломаты ЕС разрабатывают различные варианты, чтобы заручиться его поддержкой, говорится в тексте.

Они будут внимательно изучать запросы Бельгии, выявлять наиболее важные проблемы и стремиться их решить. Как отмечается в материале, «еще есть место для маневра», а план состоит в том, чтобы максимально приблизиться к позиции Бельгии.

Однако если премьер страны продолжит блокировать изъятие активов, «он окажется в неудобном и примечательном положении для лидера страны, которая так долго была проевропейской», сообщил неназванный источник Politico.

«Лидера Бельгии отстранят от дел и будут игнорировать, точно так же, как и Виктора Орбана из Венгрии, которого обходят вниманием из-за отступления от демократических принципов и его отказа сотрудничать в вопросе введения санкций против России», — говорится в тексте.

Мнение Барта де Вевера не будет учитываться, а на его телефонные звонки не будут отвечать, заявил один из дипломатов ЕС. Это стало бы суровой реальностью для страны, которая находится в «самом сердце проекта ЕС», пишут авторы.

Ранее Лавров предупредил об ответе на изъятие российских активов в Европе.

