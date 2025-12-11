Такер Карлсон назвал неожиданного союзника для США

Американский консервативный журналист Такер Карлсон назвал Россию потенциально самым выгодным союзником для Соединенных Штатов. Своим мнением он поделился на странице в соцсети Х.

«Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для США с учетом America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия. Это самая большая страна в мире, у нее огромные запасы полезных ископаемых, энергии, нефти, газа, золота», — порассуждал журналист.

Карлсон подчеркнул, что Россия обладает огромными производственными мощностями и самой большой армией в Европе. По его словам, Москва действительно могла бы оказать помощь в Вашингтоне в ходе каких-либо конфликтов.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя обновленную стратегию национальной безопасности США, сообщил, что посылы в вопросе российско-американских отношений, которые делает администрация президента США Дональда Трампа, разительно отличаются от подходов прежних американских лидеров, в том числе экс-президента Джо Байдена.

Из документа убрали упоминание РФ в качестве «прямой угрозы». Вместе с тем в нем содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в области стратегической стабильности.

Ранее Трамп указал на преимущество России в конфликте с Украиной.