В Челябинске менеджера «Арианта» заподозрили в получении крупной взятки

ФСБ и СКР возбудили дело о крупной взятке против менеджера «Арианта»

В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР пришли за начальником отдела закупа холдинга «Ариант» Максимом Бергером. Об этом URA.ru сообщили в пресс-службах ведомств.

В отношении менеджера возбудили уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ, предусматривающей ответственность за получение взятки в крупном размере.

В УФСБ по региону рассказали, что следствие считает Бергера причастным к теневому обороту зерновых культур. По версии ведомства, используя широкие полномочия в сфере организации и контроля договорной работы, он через посредников получил от производителя сельхозпродукции деньги за содействие при заключении контрактов с агрофирмой.

Бергеру также приписывают «покровительство» при проверке и приемке поставляемых товаров. В числе его должностных обязанностей были мониторинг рынка, контроль плановых и внеплановых закупок, что, как отмечает ФСБ, создавало условия для лоббирования интересов коммерческой структуры.

В СКР по региону уточнили, что инкриминируемые действия, по версии следствия, происходили с 5 ноября 2024 года по 10 декабря 2025-го. Дома у Бергера провели обыск. Следствие решает вопрос о мере пресечения и продолжает процессуальные действия, направленные на выявление возможных дополнительных эпизодов и укрепление доказательной базы.

«Ариант» попал под национализацию в 2024 году. Сегодня все активы передали компании «РСХБ Капитал», подконтрольной «Россельхозбанку». Среди них: Центр пищевой индустрии «Ариант» (ЦПИ), агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также фирма «Кубань-Вино».

Ранее экс-руководству Корпорации развития Курской области продлили арест.