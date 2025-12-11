Стало известно, какие подарки на Новый год больше всего бесят россиян

Большинство россиян считают очень раздражающими и обременительными подарки, связанные с саморазвитием и ЗОЖ – об этом заявили 54% участников соответствующего опроса. Сюда относятся, в частности, абонементы на фитнес, йогу, сертификаты на какие-то активные занятия и любые другие подарки, которые требуют от получателя обязательных посещений, сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

Связанные с саморазвитием подарки большинство россиян считывают как намеки на то, что им нужно стать лучше, а не как способ другого человека подарить им хорошее настроение, поясняют специалисты. Особенно сильно бесят жителей презенты, у которых ограничен срок действия – 42% респондентов заявили, что из-за этого чувствуют вину, если не успевают воспользоваться сертификатом или абонементом.

Также раздражающими россияне назвали подарки, связанные с повседневными мелочами. Например, 31% опрошенных мужчин назвали в числе таких презентов носки. А 34% женщин – миниатюрные пробники духов, которые, по их мнению, вообще нельзя считать полноценным подарком.

Также в числе самых нежеланных подарков попали мягкие игрушки, декоративные подушки, канцелярские календари. Каждый третий респондент заявил, что устал от неожиданных сюрпризов, подчеркнув, что это воспринимается только как лишний стресс.

Исследование аналитиков «АльфаСтрахования» подготовлено на основе ответов более 1,4 тыс. россиян из разных регионов страны.

Напомним, на днях эксперты также выяснили, что самым желанным новогодним подарком для россиян, опередив путешествия и автомобили, стала недвижимость. Согласно результатам опроса, 38% респондентов попросили бы у Деда Мороза квартиру у моря или в горах. Еще 17% участников исследования мечтают о таком подарке, который позволил бы закрыть долги.

Ранее россиян предупредили об опасности денежных переводов на праздниках.