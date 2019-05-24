Глава МИД Британии поборется за пост Мэй

Глава британского МИДа Джереми Хант намерен побороться за должность президента Консервативной партии Великобритании, в настоящее время лидером консерваторов является премьер-министр страны Тереза Мэй. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что единственно верным решением является его решение в первую очередь сообщить об этом «своим избирателям».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке. Мэй стала премьером Британии 11 июля 2016 года.

СМИ опубликовали опрос, который выявил наиболее вероятного преемника Мэй.