Зеленского призвали прекратить языковую дискриминацию на Украине

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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил надежду на то, что новый украинский лидер Владимир Зеленский прекратит языковую дискриминацию на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости»

По его словам, закон Украины о госязыке не соответствует правовым стандартам.

Он также добавил, что данный закон нарушает украинскую конституцию.

Лукашевич подчеркнул, что Зеленскому следует прекратить «этот произвол».

Ранее сообщалось, что СБ ООН заблокировал инициативу России по закону Украины о языке.