Нового лидера Палаты общин назначили в Британии
Бывший замминистра финансов Великобритании Мел Страйд назначен новым лидером Палаты общин британского парламента. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Страйд занимал пост замглавы минфина Британии с 2017 года.
Как отмечается, политик получил новую должность в связи с уходом Андреи Лидсом.
При этом Лидсон ушла в отставку из-за разногласий с курсом правительства премьер-министра Британии Терезы Мэй.
Ранее сообщалось, что представитель правительства Мэй ушла в отставку из-за Brexit.