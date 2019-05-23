Нового лидера Палаты общин назначили в Британии

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Бывший замминистра финансов Великобритании Мел Страйд назначен новым лидером Палаты общин британского парламента. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Страйд занимал пост замглавы минфина Британии с 2017 года.

Как отмечается, политик получил новую должность в связи с уходом Андреи Лидсом.

При этом Лидсон ушла в отставку из-за разногласий с курсом правительства премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Ранее сообщалось, что представитель правительства Мэй ушла в отставку из-за Brexit.