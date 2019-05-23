Большинство американцев против «российского дела», выяснил опрос

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Больше половины жителей США хотели бы, чтобы заседающие в конгрессе демократы прекратили расследование дела о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах, следует из опроса, проведенного CBS News.

Согласно опросу, 53% американцев хотели бы, чтобы конгресс вместо «российского дела» занимался другими проблемами, а 44% опрошенных считают, что дело следует продолжать.

Также опрос установил, что демократы, наоборот, демонстрируют повышенный интерес к продолжению расследования — 73% представителей этой партии хотели бы, чтобы «российское дело» продолжалось. В марте этого хотели 66% демократов.

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал «российское дело».