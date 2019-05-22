Представитель правительства Мэй уходит в отставку

Лидер палаты общин Андреа Лидсом объявила, что уходит со своего поста. Об этом она рассказала в твиттере, подкрепив сообщение фотографией заявления.

«Я с большим сожалением и тяжелым сердцем решила уйти из правительства», — написала Лидсом.

Она подчеркнула, что гордиться тем, что служила на благо британского правительства. Однако Лидсом также рассказала о четырех пунктах, заставивших ее покинуть свой пост. В основном речь идет о Brexit.

«Я не верю, что мы сможет стать настоящим суверенным государством благодаря предложенной нами новой сделки», — поделилась Лидсом.

Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй вновь избежала отставки.