Скончался экс-король Малайзии

Бывший король Малайзии и правитель штата Паханг султан Ахмад Шах Аль-Муста-Ин Ибни Аль-Махрум скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The Star.

Как отмечается, в стране объявили 40-дневный траур. Причем родственники будут оплакивать его на протяжении 100 дней.

Уточняется, что экс-король умер в национальном институте сердечных болезней Малайзии.

Похороны состоятся в королевской усыпальнице султаната Паханг у Мечети Ахмад Шаха.

В январе 2019 года Ахмад шах отрекся от престола из-за ухудшения состояния здоровья