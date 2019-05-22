Песков высказался о правах русскоязычного населения на Украине

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков высказался о защите прав русскоязычного населения на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва хотела бы, чтобы на территории Украины обеспечивалась защита прав этой части населения, однако пока этого нет.

Он также добавил, что Россия в ходе встреч с европейскими лидерами активно поднимает этот вопрос. И российская сторона надеется, что лидеры стран Европы окажут влияние на Украину, чтобы она обеспечила защиту прав русскоязычного населения, уточнил Песков.

Ранее Песков прокомментировал намерение Киева провести референдум по отношениям с Россией.