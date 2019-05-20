Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что слова украинского президента Владимира Зеленского относительно Крыма его разочаровали. Об этом сообщает RT.

Он посчитал, что Зеленский «позарился на чужое», заявив о том, что Крым является территорией Украины.

«Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас», — написал Кадыров.

Чеченский лидер также добавил, что обещания Зеленского так же нереалистичны, как и обещания революционера Владимира Ленина, которые он дал рабочим и крестьянам в 1917 году.

Ранее сообщалось, что Зеленский извинился перед Кадыровым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.