Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную раду. Трансляцию мероприятия вел телеканал «112 Украина».
Уточняется, что об этом он сказал во время своего выступления с инаугурационной речью.
Ранее Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады.
Инаугурация Зеленского состоялась в понедельник, 20 мая. Сам избранный президент настаивал на проведении церемонии в воскресенье, 19 мая. Политик также заявлял, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права распустить Раду в установленные законом сроки.
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