Зеленский призвал украинцев возвращаться на родину

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Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации призвал своих соотечественников, проживающих за рубежом, возвращаться на родину. Трансляцию мероприятия вел телеканал «112 Украина».

Он также заявил, что с радостью даст всем украинское гражданство.

«Сегодня обращаюсь ко всем украинцам в мире — нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь, нас 65 миллионов, тех для кого родина — украинская земля, в Евпопе и Азии, в Австралии и Америке. Обращаюсь ко всем: вы нам очень нужны», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский объявил о роспуске Рады сразу после принятия присяги.

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