Зеленский захотел провести инаугурацию перед народом

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Новоизбранный украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, где бы он хотел провести инаугурацию. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, он желает принести президентскую присягу перед народом Украины, глядя ему в глаза. Однако он с сожалением отметил, что церемония, согласно регламенту, пройдет в здании Рады.

При этом он пригласил всех желающих прийти в Мариинский парк в Киеве, где на больших экранах они смогут увидеть его клятву.

Ранее сообщалось, что инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.

До этого сам Зеленский настаивал на 19 мая, считая, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Рады в законодательные сроки.