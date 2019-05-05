Помпео оценил возможность встречи Путина и Трампа

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Госсекретарь США Майк Помпео оценил возможность встречи американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью Fox.

По его словам, он пока не знает, возможна ли их встреча.

«Не знаю. Посмотрим», — отметил Помпео.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин провели телефонный разговор в пятницу, 3 мая.

Их разговор длился около полутора часов, в ходе которого лидеры обсудили возможное новое ядерное соглашение между Россией, США и Китаем, а также детали продления Договора о СНВ. Кроме этого, главы государств затронули вопрос Украины и Венесуэлы.