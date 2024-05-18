Гросси оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и России по Запорожской АЭС (ЗАЭС) является очень профессиональным. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, сообщает РИА Новости.

«Я нахожусь в постоянном контакте с министерством иностранных дел, с «Росатомом», с генеральным директором «Росатома» господином Лихачевым, с российским атомным регулятором», — сказал Гросси.

До этого сообщалось, что российские военные совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции.

Согласно информации ведомства, в целях безопасности наблюдателей агентства по всему маршруту движения — от перехода разрушенного моста у села Каменское Запорожской области — с 7:00 до 19:00 мск действовал режим прекращения огня. Перед началом маршрута российские саперы проверили местность на предмет неразорвавшихся снарядов.

Ранее в МАГАТЭ назвали непредсказуемой ситуацию на Запорожской АЭС.