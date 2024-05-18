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Ученые узнали, когда первые люди поселились на Крите

PNAS: охотники-собиратели обосновались на Кипре более 14 тыс. лет назад

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Institute for Basic Science

Австралийские ученые из Университета Флиндерса уточнили время заселения Кипра первыми людьми. Оказалось, что человек добрался до этого острова в Средиземном море на тысячи лет раньше, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Анализ археологических датировок 10 старейших памятников по всему Кипру показал, что люди впервые заселили регион между 14257 и 13182 лет назад.

Согласно результатам моделирования климата, ранее освоение Кипра совпало с повышением температуры, количества осадков и продуктивности окружающей среды, что способствовало благополучию больших популяций первобытных сообществ.

На основе демографического моделирования авторы предположили, что большие группы численностью от сотен до тысячи человек в результате двух-трех основных миграционных событий менее чем за 100 лет. В последующие 300 лет население Кипра увеличилось до 4000–5000 человек.

Ученые отметили, что их открытие представляет новый взгляд на историю расселения людей по Кипру и другим островам восточного Средиземноморья.

Прежде считалось, что первая миграция человека на Кипр была вынужденной и началась после того, как прибрежные районы затопило в результате постледникового повышения уровня моря и лишило земледельческое население освоенных земель.

Новые данные показали, что люди поселились на острове задолго до перехода к оседлому образу жизни.

Ранее ученые составили карту древнего континента Сахул, затонувшего в океане десятки тысяч лет назад.

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