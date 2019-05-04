Зеленский пожаловался, что Рада не дает ему стать президентом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Рады не дают ему вступить в должность, сообщает «Страна.Ua».
Об этом он говорит на видео, снятом после встречи со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций.
Зеленский прокомментировал отказ Рады назначить инаугурацию на 19 мая, заявив, что это показательное отношение к народу Украины, избравшему нового президента.
В Верховной раде заявили, что лучшей датой для инаугурации Владимира Зеленского будет 28 мая. Депутаты отметили, что дата является наиболее комфортной. К тому же депутаты настроены на эту дату, чтобы у Зеленского не было возможности распустить Раду.