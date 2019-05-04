Зеленский тайно встретился с Парубием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 4 мая, встретился с председателем Верховной рады Андреем Парубием. Об этом сообщает «Деловая столица» со ссылкой на источники.

Как отмечается, беседа длилась около 40 минут. Зеленский и Парубий обсудили работу парламента и предстоящую инаугурацию.

Издание уточняет, что после этого спикер Рады отправил уведомления лидерам фракций, в которых говорилось о запланированном мероприятии в 15.30.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде.

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.