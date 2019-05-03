«Гора родила мышь»: Путин о докладе по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп рассказал, что российский лидер Владимир Путин думает о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера. передает РИА «Новости».

«Мы обсуждали это (доклад Мюллера). Он сказал что-то вроде «гора родила мышь». Он знал это, потому что он знал, что не было никакого сговора, что бы там ни говорили», — сказал Трамп.

В то же время президент сказал, что не обсуждал с Путиным «невмешательство России» в выборы в США в 2020 году.

В апреле Владимир Путин употребил это выражение, назвав предсказуемым итог расследования Мюллера.

Ранее в Кремле сообщили, кто был инициатором разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.